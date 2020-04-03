РИАМО - 3 апр. В пятницу в Москве и Подмосковье прогнозируется усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, жителями необходимо соблюдать бдительность на улице, сообщается на сайте МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды <...> в период с 12:00 до 21:00 3 апреля в Московской области и городе Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — отмечается в материале.

Машину следует поставить в гараж, также необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Горожанам посоветовали укрываться от непогоды в капитальных строениях, а также быть предельно внимательными и осторожными.

На территории Подмосковья и Москвы с 3 по 5 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.