РИАМО - 3 апр. Дом №8 в жилом комплексе «Зиларт» достроили в Южном административном округе столицы, сейчас продолжают возводить еще четыре корпуса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Инвестор проекта <…> получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Новостройке уже присвоен почтовый адрес: Москва, бульвар Братьев Весниных, дом 2», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Жилой дом состоит из четырех башен, которые объединены общей стилобатной частью. Там расположится торговый центр.

В доме предусмотрено 705 квартир общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. Подземный паркинг сможет вместить 1011 машин. Здание располагается на центральном пешеходном бульваре, который станет центром досуговой и деловой части ЖК.

«После получения ЗОС застройщик готовит пакет документов для ввода в эксплуатацию», – резюмировала Пятова.

На данный момент в ЖК «Зиларт» завершили строительство восьми многоквартирных домов, включая дом №8. Сейчас возводят еще четыре корпуса.

ЖК «Зиларт» является одним из направлений целостного развития территории промзоны бывшего завода ЗИЛ. Его общая площадь составляет 1,5 миллиона квадратных метров. Строительство планируется завершить до 2024 года.