РИАМО - 3 апр. Норма об эвакуации автомобиля касается только тех нарушителей режима самоизоляции в Москве, которые заражены коронавирусом и решили совершить поездку на личном транспортном средстве, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил административные штрафы за нарушение режима самоизоляции. Гражданину грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, за повторное нарушение - 5 тысяч рублей. Также пятитысячный штраф предусмотрен при совершении правонарушения с использованием транспортного средства, при этом машину могут отправить на спецстоянку.

«В случае, если инфицированный гражданин нарушил режим самоизоляции (покинул квартиру, если проходит лечение на дому, например) с помощью автомобиля, то в таком случае он будет принудительно отправлен в стационар, а его автомобиль отправится на штрафстоянку», - пояснил Щитов в Instagram.

Депутат подчеркнул, что «никаких угроз изъятия или штрафов для автомобилей здоровых и неинфицированных граждан нет и еще раз нет». При этом парламентарий напомнил, что москвичам необходимо добросовестно соблюдать режим самоизоляции и совершать поездки только в случае реальной необходимости.

Также Щитов добавил, что в Москве не вводится никаких спецпропусков для передвижения. Ограничений на поездки на личном авто нет, в том числе за пределы города.

В условиях самоизоляции допустимо перемещаться по столице за продуктами и в аптеку, можно выгуливать собаку, выносить мусор и ездить на работу. Также разрешается нарушать домашний режим в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью.

При этом Щитов пояснил, что для инфицированных коронавирусом, а также для граждан, вернувшихся из зарубежных стран и проходящих 14-дневный карантин, вводятся суровые меры административной ответственности и контроля, в том числе с помощью камер видеонаблюдения и отслеживания геолокации мобильных телефонов.

«Данные лица представляют собой повышенную опасность и поэтому должны неукоснительно соблюдать строгий карантин, иначе они могут заразить окружающих», - заключил депутат.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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