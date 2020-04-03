РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 апр. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска разработал указатель количества патронов, который можно легко встроить в любой коробчатый магазин стрелкового оружия, его признали изобретением и выдали на него патент, сообщается на сайте предприятия.

«Разработанный в ЦНИИТОЧМАШ в рамках ОКР «Удав» магазин стрелкового оружия признан изобретением. Об этом свидетельствует соответствующий патент, размещенный на сайте Федерального института промышленной собственности. Изобретение представляет собой простой, надежный указатель количества патронов, который может быть легко встроен в любой коробчатый магазин», – говорится в сообщении.

В изобретении ЦНИИТОЧМАШ указатель патронов выполнен в виде упругого элемента Z-образной формы, который в верхней части снабжен опорной площадкой для удержания пружиной магазина внутри подавателя. Нижняя часть элемента имеет V-образную форму. Дно магазина закрывается крышкой, имеющей отверстие с фаской. При полностью снаряженном магазине конец указателя патронов выходит за пределы крышки, позволяя как визуально, так и тактильно определить полностью заряженный магазин.

В настоящее время используются различные конструкции магазинов для стрелкового оружия. Например, есть снаряжатель-счетчик патронов, выполненный в виде торчащей из магазина ленты. При наполнении магазина патронами лента начинает выходить за пределы его корпуса, и по ее длине (насечкам, цифрам) можно определить количество патронов в магазине. Но лента-счетчик выступает за пределы магазина и мешает его эксплуатации, так как может зацепиться за окружающие предметы.

Известно устройство в виде «окон» для визуального определения полностью заряженного магазина. Но устройство не позволяет определить наличие боеприпасов в темноте или при нахождении магазина в подсумке. Выпускается также магазин, оснащенный подпружиненным штырем. При полностью снаряженном патронами магазине подаватель упирается в штырь, и тот начинает выступать из крышки магазина, что позволяет отличить полностью заряженный магазин. Главный недостаток такой конструкции – сложность, что снижает ее надежность.