РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 апр. В городском округе Мытищи зафиксировали пять новых случаев заболевания коронавирусом, всего в округе 11 заболевших, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

34 новых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Подмосковье за последние сутки.

«По состоянию на 3 апреля 211 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердили в Московской области. 17 пациентов выписали из больниц после выздоровления, двое скончались в результате развившихся осложнений. 11 случаев заболевания выявили в городском округе Мытищи», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мытищах 1 апреля составляло 6 человек.

В Московской области до конца апреля действует режим самоизоляции для всех жителей. Всех жителей региона обязали оставаться дома, выходить на улицу можно только в случае необходимости закупки продуктов или лекарств, выноса мусора, выгула домашних животных.

По вопросам коронавируса в Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 и сайт.

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