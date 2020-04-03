РИАМО - 3 апр. Порядка 200 экипажей сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии патрулируют улицы в городах Московской области и информируют местных жителей о режиме полной самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Росгвардейцы раздают пенсионерам специальные памятки, в которых указаны номера телефонов медицинских учреждений и социальных служб, куда можно обратиться за квалифицированной помощью. Они также поясняют, что при необходимости продукты и лекарства могут доставить на дом волонтеры.

«Сотрудники вневедомственной охраны призывают граждан воздержаться от выхода из дома без острой необходимости, а также минимизировать взаимодействие с другими людьми во избежание заражения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.

По его словам, у всех сотрудников есть все необходимые средства защиты. Также росгвардейцы следят и за сохранностью объектов, которые закрыты на время самоизоляции.

В Московской области и Москве до 30 апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Без крайней необходимости нельзя выходить из дома. Исключение составляют походы в ближайший продуктовый магазин и аптеку. Также разрешается выносить мусор и гулять с домашними животными не далее чем 100 метров от дома.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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- ЦИК России отложил избирательные кампании из‑за коронавируса.

- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

- Мособлдума утвердила штрафы за нарушения «антикоронавирусных» норм. Так, в случае нарушения правил самоизоляции гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей.

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Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

