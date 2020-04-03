РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 апр. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска спасли пациента с редким сочетанием диагнозов – одновременным инфарктом и инсультом, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

В Региональный сосудистый центр Красногорской больницы №1 поступил пациент с диагнозом ишемический инсульт. При проведении обследований врачи подтвердили диагноз, но также выявили у мужчины еще одно заболевание – острый инфаркт миокарда. Такое сочетание встречается примерно 1 раз на 1 тысячу обычных случаев.

«У пациента правая коронарная артерия была забита тромбом. Наши специалисты поставили ему стент, благодаря чему спасли артерию. Также у мужчины была практически закрыта одна из подключичных артерий, что привело к появлению стил-синдрома, из-за которого кровь не поступала в достаточной степени в головной мозг и верхнюю конечность. Это одно из выраженных осложнений системного атеросклероза. В отделении нейрохирургии Красногорский больницы ему была проведена операция, направленная на восстановление кровотока в сосудах головного мозга» - сказал кардиолог медучреждения Сергей Какорин.

После проведенных операций пациент проходил реабилитацию в филиале «Петрово-Дальнее» Красногорской больницы, а опытные врачи помогли ему восстановить двигательные функции.