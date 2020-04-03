РИАМО - 3 апр. Мособлдума продлила налоговые льготы для федеральных медицинских и оздоровительных учреждений, теперь они освобождены от налога на имущество в течение семи лет при инвестициях от 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИАМО.

Ранее они были освобождены от уплаты налога на имущество в течение четырёх налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию.

«Проектом закона предлагается <...> установить организациям, включенным в перечень федеральных медицинских и оздоровительных учреждений, <...> осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, увеличенный льготный налоговый период (7 лет) по налоговой льготе в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций по имуществу, по которому осуществлены капитальные вложения в размере не менее 50 миллионов рублей», - говорится в пояснительной записке.

Условием использования налоговой льготы является направление высвобожденных средств на развитие организации. Целью продления льготы является дальнейшее безубыточное развитие таких учреждений на территории Московской области.

Законопроект сразу в трех чтениях приняли большинство депутатов.