РИАМО – 3 апр. В предстоящие выходные на территории столицы повысится атмосферное давление, прогнозируются дождь и ночные заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве на фоне повышения атмосферного давления и устойчивого, временами сильного, северо-западного, северного ветра температура воздуха понизится. В субботу днем – плюс 7-9 градусов, в воскресенье – плюс 4-6 градусов», – говорится в сообщении.

Местами в мегаполисе прогнозируется кратковременный дождь. А ночью в городе могут быть небольшие заморозки.

Кроме того, до 5 апреля в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 19 метров в секунду.