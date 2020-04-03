РИАМО - 3 апр. Московская областная дума утвердила регламент работы в удаленном режиме и проведении заседания в режиме видеоконференции, передает корреспондент РИАМО.

«Нам нужно утвердить в регламенте все необходимые меры, чтобы проводить заседания онлайн, учесть режим голосования, принятия законов и постановлений Московской области <...> надо прописать в регламенте проведение заседания в режиме видеоконференции», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Регламент устанавливает особенности порядка деятельности, основные правила и процедуры работы Московской областной думы, ее органов, фракций в думе, должностных лиц думы и структурных подразделений аппарата думы. Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.

Документ поддержали большинство депутатов.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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- В России зарегистрировали новую тест‑систему для выявления коронавируса. Начиная с пятницы компания «ДНК-Технология» будет выпускать по 200-400 наборов ежедневно, планируется увеличить объем производства до 1 тысячи наборов в сутки. Каждый набор рассчитан на 96 тестов.

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

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