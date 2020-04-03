РИАМО - 3 апр. В столице одобрили проект планировки территории линейного объекта на улице Сергия Радонежского, принятое решение позволит провести по данной улице трамвайную линию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для реализации проекта на улице Сергия Радонежского проведут устройство трамвайных путей – их протяженность составит порядка 800 метров. На новом отрезке появится остановка общественного транспорта», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Проект одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.

Новая линия позволит соединить существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и на Андроньевской площади столицы. Для подготовки участка к запуску трамвайного движения, на 600 метрах запланировали проведение реконструкции улично-дорожной сети.

Проложенные трамвайные пути уменьшат нагрузку на ближайшие станции метро и обеспечат надежную связь шоссе Энтузиастов с рядом крупных транспортно-пересадочных узлов – станцией метро «Курская», Курским вокзалом и МЦД-2.