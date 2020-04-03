РИАМО - 3 апр. Московские светофоры перенастроят под режим выходных в связи с продлением режима самоизоляции до 30 апреля, циклы будут работать по минимальным значениям, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«В связи с изменением дорожной ситуации ЦОДД поменяет режим работы около 5 тысяч светофоров. Это будет сделано для того, чтобы и автомобилисты, и пешеходы меньше ожидали зеленого сигнала светофора на перекрестках», — поясняется в сообщении.

Из-за режима самоизоляции в столице существенно снизился трафик — количество автомобилей и пешеходов на дорогах города резко сократилось.

К примеру, утром 2 апреля дороги были свободнее на 86%, чем три недели назад. Метро стало свободнее на 84%, а наземный общественный транспорт – на 74%. Кроме этого, горожане стали меньше пользователь услугами такси и каршеринга на 63%.

В столице в рамках борьбы с распространением Covid-19 введен режим самоизоляции для всех жителей. Горожанам можно выходить из дома только для поездок на работу, походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных и выноса мусора.

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3 АПРЕЛЯ

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Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

