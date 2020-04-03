РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 апр. На Леоновском шоссе в микрорайоне Кучино Балашихи убрали несанкционированную свалку мусора по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи разместил на портале обращение, в котором сообщил о большом количестве мусора вдоль дороги на Леоновском шоссе напротив Российского государственного аграрного заочного университета. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Сотрудники Регионального управления автомобильных дорог №7 осмотрели указанную автомобильную дорогу Кучино - М-7 «Волга». Осмотр подтвердил наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Он добавил, что на территории Балашихи регулярные работы по очистке придорожной полосы указанной автодороги работниками ГБУ проводятся согласно графику выполнения работ. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - заключил Марисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.