РИАМО - 3 апр. Следователи проводят проверку после гибели двух 13-летних девочек в поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Накануне в правоохранительные органы обратились две женщины с заявлением о пропаже дочерей. Они рассказали, что подростки ушли гулять 1 апреля и не вернулись.

«В тот же день в технологическом пруду в поселке Зеленоградский были обнаружены тела двух школьниц, которые провалились под лед и утонули. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена доследственная проверка.

Между тем, в Московской области до 30 апреля действует режим всеобщей обязательной самоизоляции. Местным жителям нельзя без острой необходимости покидать свои дома.