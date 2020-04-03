РИАМО – 3 апр. В Подмосковье обновили карту с числом заболевших коронавирусной инфекцией в каждом городском округе, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 211 случаев заражения, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«34 новых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Подмосковье за последние сутки. Всего в регионе на данный момент выявлено 211 случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления», – говорится в сообщении.

В Одинцовском городском округе было выявлено 24 случая заражения, В Люберцах – 13, в Ленинском округе – 12, в Мытищах, Химках и Раменском – по 11, в Красногорске – девять, в Балашихе – восемь.

Также по шесть пациентов с коронавирусом зафиксировано в Долгопрудном и Истре, по пять – в Котельниках, Лобне и Реутове, по четыре – в Дмитровском округе и Жуковском, по три – в Домодедове, Подольске и Солнечногорске.

В Дубне, Королеве, Лыткарине, Протвине, Фрязине и Сергиево-Посадском округе зарегистрировано по два заболевших, В Егорьевске, Ивантеевке, Коломне, Лотошине, Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Щелкове – по одному.

Как уточняется в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения Московской области, еще 47 заболевших коронавирусом, в том числе жители Москвы и Казани, на сегодняшний день проходят лечение в стационарах Подмосковья.

В Московской области до конца апреля действует режим самоизоляции для всех жителей. Всех жителей региона обязали оставаться дома, выходить на улицу можно только в случае необходимости закупки продуктов или лекарств, выноса мусора, выгула домашних животных.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

