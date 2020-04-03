РИАМО - 3 апр. Свыше 730 ординаторов приступили к работе в столичных поликлиниках, они ведут прием как в медучреждениях, так и выезжают на дом, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в данный момент городские поликлиники в первую очередь переориентированы на выездную работу, поэтому нагрузка на них увеличивается.

«Мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе», - сказала Ракова.

По ее словам, все ординаторы обладают первичной аккредитацией для работы участковыми врачами-терапевтами. Каждый день они ведут приемы в поликлиниках и посещают горожан на дому.

Кроме того, отметила Ракова, ординаторы перед началом работы прошли обучение в системе ЕМИАС и подробный инструктаж по работе с пациентами, которые могут быть заражены коронавирусом.

Заммэра подчеркнула, что город принимает масштабные меры по недопущению распространения коронавируса. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Там, где это возможно, потоки больных и здоровых людей разделяют, также организованы отдельные входы для тех пациентов, у кого есть температура, а также признаки ОРВИ или гриппа. Всем им обязательно выдают медицинские маски.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 448 новых случаев заражения Covid-19. Всего в городе насчитывается 168 случаев выздоровления пациентов.

Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

