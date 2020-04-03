РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Полицейские Подольска задержали местного жителя, подозреваемого в снятии 48 тысяч рублей с чужой банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что неизвестный через банкомат снял денежные средства с его банковской карты. Общая сумма материального ущерба составила 48 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления статьи 158 УК РФ (кража)» - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.