В связи с пандемией коронавируса москвичи до 30 апреля будут сидеть дома, но это не повод не развлекаться. Тем более многие музеи, выставки и артисты перешли в онлайн-режим на время карантина.

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Онлайн-концерт группы «Сплин»

Где: онлайн-кинотеатр Okko, официальные группы во «Вконтакте» и «Одноклассниках»

Когда: 3 апреля в 19:00

«Сплин» 3 апреля даст концерт в онлайн-кинотеатре Okko. Концерт пройдет в рамках проекта «Шоу ON!» при поддержке Сбербанка. Также прямую трансляцию можно посмотреть в группах в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». На концерте прозвучат самые главные хиты рок-группы. Во время онлайн-концерта можно будет задать вопросы музыкантам в комментариях в соцсетях. На лучшие вопросы группа ответит во время концерта, а их авторы получат мерч от музыкантов и подписку на Okko.

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Онлайн-марафон #ПолитехLive

пресс-служба Политехнического музея

Где: YouTube-канал «Политеха»

Когда: 3 апреля с 12:00

Политехнический музей 3 апреля в рамках акции #оставайтесьдома проведет 12-часовой поэтический марафон #ПолитехLive на YouTube-канале «Политеха». В марафоне примут участие более 50 авторов, среди которых поэты, писатели, общественные деятели, звезды кино и театра. Марафон начнется в 12:00 по московскому времени и продлится до полуночи. Куратор программы – поэт и драматург Андрей Родионов. В прямой трансляции примут участие поэты Дмитрий Воденников, Демьян Кудрявцев, Линор Горалик, Станислав Львовский, Дмитрий Данилов, Евгения Лавут, Елена Фанайлова, Федор Сваровский, Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Гаричев, Галина Рымбу, Лев Оборин, Оксана Васякина, Елена Костылева, Сергей Круглов, Илья Данишевский, Александр Дельфинов и другие. Также свои стихи прочтут Айгель Гайсина и Диана Арбенина. Среди чтецов также заявлены Ингеборга Дапкунайте, Кирилл Серебренников, Алена Долецкая, Юрий Сапрыкин, Иван Вырыпаев, Марина Брусникина, Александр Кузнецов, Алиса Хазанова, Дарья Мельникова, Юлия Пересильд, Ирина Михайловская, Анна Наринская, Наталья Синдеева, Павел Артемьев, Анатолий Белый, Никита Скворцов, Лев Киселев (RE-pac), Анна Цуканова-Котт и другие.

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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week

Где: AIZEL.RU

Когда: 4 и 5 апреля

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week 4 и 5 апреля пройдет в digital-формате на AIZEL.RU. Показы будут проходит в формате видеопрезентаций новых коллекций. Часть коллекций будет представлена в виде лукбуков.

На виртуальной неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia новые коллекции представят Igor Gulyaev, Ruban, Julia Dalakian, Elena Souproun, Madfrenzy, White Crow, Amplituda, Vilena Timoshenko и другие. Впервые в России на платформе российского интернет-магазина дизайнерской одежды AIZEL.RU появится возможность предзаказа новых коллекций российских дизайнеров, представленных на виртуальном подиуме. Популярная виртуальная модель Алиона Пол будет освещать показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia и делиться любимыми образами с аудиторией.

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Трансляция спектаклей «Тартюф» и «Золушка»

пресс-служба Малого театра

Где: YouTube-канал Малого театра

Когда: 3 и 4 апреля

Малый театр 3 апреля на YouTube-канале выложит запись спектакля «Тартюф». У зрителей будет 24 часа, чтобы увидеть постановку Владимира Драгунова по комедийной пьесе Мольера. В главных ролях – Виктор Низовой, Татьяна Лебедева, Ирина Леонова, Василий Зотов и другие. Спектакль о том, как в счастливой семье оказывается авантюрист и самозванец Тартюф.

4 апреля можно будет увидеть спектакль для детей «Золушка». Сказка о Золушке и Принце в Малом театре – один из самых красивых спектаклей Москвы. Режиссер – Виталий Иванов.

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Онлайн-беседы для родителей в Музее Москвы

пресс-служба Музея Москвы

Где: онлайн-трансляция через Zoom, регистрация на TimePad

Когда: с 3 апреля по пятницам и субботам

В условиях карантина Музей Москвы запускает серию онлайн-бесед для родителей. Два раза в неделю эксперты из разных областей – от психотерапии до школьного образования – расскажут, как остаться лучшими мамами и папами на свете, совмещая семейные дела и работу, не впасть в депрессию и не проводить круглые сутки в сети. Проект рассчитан на молодых родителей. На первой встрече, которая состоится 3 апреля, мамы из Европы расскажут о жизни в условиях жесткой изоляции. 4 апреля беседу посвятят правильной организации дня, в качестве спикеров выступят бизнес-тренер и специалист по коммуникациям.

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Онлайн-проект «Разговор о правильном питании»

Где: социальный проект www.prav-pit.ru

Когда: с 28 марта

Компания «Нестле Россия» с 28 марта в рамках программы «Разговор о правильном питании» запустила социальный образовательный онлайн-проект, посвященный правильному питанию и здоровому образу жизни. Новая платформа призвана оказать поддержку родителям и их детям, которые сегодня работают и учатся в удаленном режиме. Здесь можно посмотреть необычные кулинарные, спортивные и научные видеоуроки. Цель уроков – мотивировать детей с пользой для здоровья проводить время вместе с родителями, не выходя из дома.

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Бесплатный доступ к «Загранпаспорту» от Tinder

Где: Tinder

Когда: до 30 апреля

До 30 апреля приложение для знакомств Tinder позволит бесплатно искать пару в любой точке мира, а не только в своей локации, благодаря бесплатному доступу к функции «Загранпаспорт». Среди новшеств – в приложении мелькает пользователь Covid-19, который в своем профиле рассказывает о том, как он коварен, и советует держаться от него подальше. В качестве профессии у него указана «пандемия».

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Онлайн-концерт Сергея Лазарева

Где: «Яндекс.Эфир»

Когда: 4 апреля в 19:00

Сергей Лазарев 4 апреля даст онлайн-концерт в честь своего 37-летия, которое он отметил 1 апреля. Посмотреть концерт можно будет в «Яндекс.Эфире».

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