РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 апр. Власти Подольска приглашают жителей принять участие в марафоне пожеланий, записать короткое видео с пожеланием здоровья и опубликовать его в соцсетях с хештегом акции или выслать на электронный адрес организаторов, сообщается на сайте администрации округа.

«Во вторник, 7 апреля, во всем мире отмечается Всемирный день здоровья. В рамках него состоится самый добрый и здоровый марафон пожеланий. Подольчане могут присоединиться к флешмобу #будьздоров. Участникам необходимо записать короткое видео с пожеланием здоровья (одно-два слова) и опубликовать у себя на странице с хештегом #будьздоров #behealthy. Таким образом вместе объединятся тысячи пожеланий здоровья в этот сложный для всего мира период пандемии коронавируса», – говорится в сообщении.

Также планируется общее видео с добрыми пожеланиями здоровья, которые опубликуются в поддержку всех и каждого во Всемирный день здоровья. Чтобы стать частью общего видеопожелания, нужно прислать свой видеоролик на электронный адрес: marafon@nationalpriority.ru. Хронометраж – от трех до пяти секунд, дедлайн – до 00:00 6 апреля. 7 апреля опубликуют общее пожелание здоровья.

Организаторами марафона выступают АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» при поддержке Минздрава России.