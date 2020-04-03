РИАМО - 3 апр. В рамках акции по подъему боевого духа медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом, федеральная сеть супермаркетов «Цветочный ряд» отправила свыше тысячи букетов в более чем 10 больниц Москвы и других регионов, говорится в сообщении пресс-службы сети.

«Сегодня коронавирус – это не только тема №1, это проблема, касающаяся каждого в нашей стране. Врачи всех больниц, а особенно специализированных находятся в авангарде борьбы с вирусом. Многие не покидают больницу по нескольку дней, героически спасая жизни пациентов», - сказал основатель компании Иван Утенков.

Он отметил, что считает своим долгом поддержать медработников, выразить им благодарность, порадовать их в такой непростой период букетами.

В столице уже получили цветочный заряд хорошего настроения в городской больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова, НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Морозовской детской больнице, городской больнице имени С.С. Юдина, онкоцентре Блохина и детской инфекционной больнице №6.

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