РИАМО - 3 апр. Уголовное дело возбудили в отношении столичного ООО «Фэшн Ритейл» по факту невыплаты заработной платы сотрудникам в течение более чем девяти месяцев, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«В период с июня 2019 года по настоящее время руководство ООО «Фэшн Ритейл», в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров, полностью не выплачивало заработную плату своим работникам. При этом финансовая возможность на то имелась», – сказала Иванова.

Сумма задолженности перед сотрудниками составила более 620 тысяч рублей, добавила она.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Иванова добавила, что в рамках предварительного следствия будут приняты меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.