РИАМО - 3 апр. Работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО столицы практически завершены, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков проконтролировал ход проведения работ на стройплощадке клиники и дал необходимые указания службам и подразделениям, которые задействованы в возведении данного объекта.

«Прокладка инженерных сетей к медицинскому учреждению ведется высокими темпами и в круглосуточном режиме, работы стартовали 10 марта и уже практически выполнены», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что более 2 тысяч человек и свыше 400 единиц техники комплекса городского хозяйства задействованы в реализации данного проекта.

По его словам, к новой больнице провели газопровод протяженностью 15 километров, проложили порядка 5,5 километров водопроводных и свыше 5 километров канализационных сетей.

«В настоящее время полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 250 кубометров в сутки, очистные сооружения, обеспечена подача питьевой воды на объект. Ведется строительство инженерных сетей водоотведения поверхностного стока, двух локальных очистных сооружений, полностью проведены внешнеплощадочные водовыпуски», - заявил заммэра.

Он добавил, что на объекте построили газовую котельную, она обеспечит клинику теплом и горячей водой. В ближайшие время запланировано поэтапно ее запустить.

Кроме того, продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением. В частности, завершен первый этап техприсоединения, выдано 8 МВт мощности электроэнергии. На сегодняшний день проложено 28 километров кабельных линий, возведены и включены в работу семь трансформаторных подстанций. В обычных условиях на это уходит не менее шести месяцев.

Он напомнил, что основным центром питания стала подстанция 110 кВ «Былово», а резервные кабельные линии в рамках третьего этапа прокладывают от подстанции 110 кВ «Лебедево».

Для обеспечения высокой надежности электроснабжения клиники будут работать 23 дизель-генераторные установки, которые обеспечат резервную мощность.

В настоящее время возле больницы делают наружное освещение, там будут установлены порядка 200 опор, проведут монтаж светильников.

«Мы прекрасно понимаем, насколько важно в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации оперативно и качественно построить новое медицинское учреждение, обеспечить его теплом, водой и электроснабжением. Все работы идут по графику и будут завершены в срок», - заключил Бирюков.

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