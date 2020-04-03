РИАМО - 3 апр. За сутки в Москве выявили 448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом более 50% заболевших – это женщины, сообщает столичный оперштаб.

По-прежнему почти половину новых пациентов составляют люди младше 45 лет. Так, среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 159 пациентов в возрасте 46-65 лет, а также 73 человека старше 65 лет.

«Также коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин», - говорится в сообщении.

Всего в столице зафиксировано 2923 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По последним данным в России зарегистрировано 4149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Выздоровел 281 человек.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

