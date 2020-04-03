РИАМО - 3 апр. Ученики подмосковных школ, студенты колледжей и вузов по 1 мая будут обучаться в дистанционной форме, а детские сады будут закрыты, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С 6 апреля по 1 мая школьники будут обучаться дистанционно. Студенты вузов и колледжей также продолжат обучение дистанционно. Вузы - на своей платформе, колледжи - на платформе «Цифровой колледж Подмосковья», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что детские сады в регионе работать не будут. Но для детей тех, кто трудится в жизнеобеспечивающих отраслях и непрерывно действующих предприятиях, отмеченных в указе президента России Владимира Путина, в детсадах и начальных классах школ будут работать дежурные группы.

Режим самоизоляции для всех жителей Подмосковья продлили до конца апреля. Из дома можно выходить только в ближайший магазин за продуктами, аптеку, для получения экстренной медпомощи или выгула домашних животных.

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3 АПРЕЛЯ

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Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

