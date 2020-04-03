РИАМО - 3 апр. В Московской области за сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, общее число заболевших в регионе достигло 211 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. <...> Московская область — 34 новых случая», - говорится в сообщении.

Определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие пациенты.

На сегодняшний день в 78 регионах России зафиксировано 4149 случаев заражения. Выздоровел 281 пациент.

В Подмосковье в связи с угрозой распространения коронавируса введен режим самоизоляции. Жителям региона можно выходить из дома только для поездок на работу, походов в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

