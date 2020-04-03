РИАМО - 3 апр. Порывы ветра до 19 метров в секунду прогнозируют в столице после 11:00 в пятницу, ветреная погода сохранится до вечера, сообщается на сайте «Метеновости».

«Регион окажется в зоне больших градиентов атмосферного давления: над Ленинградской областью будет располагаться глубокий циклон, а над югом Европейской России антициклон. После 11:00 в Москве и области станет усиливаться ветер», - говорится в сообщении.

Порывы ветра в городе могут быть до 14-19 метров в секунду. Такая погода сохранится в мегаполисе до вечера пятницы.

Синоптики поясняют, что порывы ветра скоростью свыше 15 метров в секунду относятся к неблагоприятным условиям погоды.

В столице на пятницу объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

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