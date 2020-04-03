РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 апр. Депутаты подмосковного Подольска вместе с волонтерами раздали многодетным семьям округа продуктовые и медицинские наборы, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

По поручению главы Подольска Николая Пестова депутаты округа вместе с волонтерами МГЕР «Единой России» оказывают помощь нуждающимся жителям на самоизоляции.

«2 апреля мои помощники совместно с членом фракции «Единая Россия», депутатом совета депутатов Подольска Алексеем Батиным, активистами Подольского отделения МГЕР «Единой России» и волонтерами благотворительной организации «Светоч» оказали социальную помощь в виде продуктовых и медицинских наборов многодетным семьям, а также поздравили детей с днем рождения», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что штаб волонтеров Подольска работает ежедневно. В пятницу работу продолжают в оперативном режиме.

За помощью можно обратиться на горячую линию Подольского управления социальной защиты населения: 8(496)754-17-01; Климовского управления социальной защиты населения: 8(915)048-12-53. Присоединиться к волонтерскому движению можно, обратившись по телефону: 8(916)967-81-94 (МГЕР Подольск).