РИАМО - 3 апр. За последние сутки на территории России выявили 601 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 448 случаев в Москве, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

Ранее столичный Депздрав сообщал, что за минувшие сутки в городе вылечили 28 пациентов с коронавирусом. Всего в Москве насчитывается 168 случаев выздоровления.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве до конца апреля. Жителям запрещается выходить из дома без крайней необходимости. На улицах правоохранители уже начали проверять прохожих и водителей.

В стране зарегистрировано 4149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Выздоровел 281 человек.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

