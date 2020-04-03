Режим самоизоляции в Москве продлили до конца апреля. Гражданам запрещается выходить на улицу без крайней необходимости. Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

Для чего можно выходить из квартиры?

Покидать квартиру москвичи могут для поездок на работу, обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку. Разрешено гулять с домашними животными на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор.

Будут ли вводить пропуска?

Мэр Москвы уточнил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут.

А куда можно ходить?

Пешком вы можете дойти только до ближайшего магазина или аптеки. До соседнего гипермаркета можно доехать на своей машине или такси.

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Как соблюдать социальную дистанцию?

Нельзя подходить друг к другу на расстояние менее полутора метров. Для этого в магазинах, аптеках и общественном транспорте наносится специальная разметка.

Какие организации еще будут работать?

Непрерывно действующие организации (например, службы ЖКХ), предприятия, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, и компании, которые помогают бороться с коронавирусом.

Куда можно ездить на своей машине или такси?

В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как поддержат пенсионеров?

Пенсионеры получают матпомощь в размере четырех тысяч рублей. Две тысячи рублей уже выплачены авансом, еще две тысячи рублей начислят 14 апреля при условии добросовестного соблюдения режима самоизоляции.

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Будет ли дополнительная помощь для пожилых и заболевших?

Жителям старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания, на дом доставят лекарства и медицинские изделия. Соцработники и волонтеры сходят за продуктами, принести лекарства или помочь в решении других бытовых проблем. Заявки принимают по телефону: +7 (495) 870-45-09. Жителям, заболевшим коронавирусом, при назначении противовирусных препаратов их также доставят на дом бесплатно.

Что делать, если ребенок учится в школе?

До 1 мая в Москве временно приостановлены все занятия в школах. Не отстать от школьной программы ученикам помогут «Московская электронная школа», «Московский образовательный телеканал», «Российская электронная школа» и другие образовательные веб-ресурсы. Кроме того, по решению родителей при необходимости для учеников начальных классов могут быть организованы дежурные группы не более 12 человек.

А льготы для детей предусмотрены?

Каждый ребенок из семьи, льготы которой подтверждены в органах соцзащиты, может получить в школе бесплатный продуктовый набор. Их выдают с 28 марта. Набор рассчитан на 12 учебных дней.

Как посетить врача?

Медицинские учреждения сейчас ориентированы на оказание экстренной помощи. При симптомах заболеваний и состояниях, требующих осмотра врача, лучше всего вызвать его на дом.

Как вызвать на дом врача, скорую или неотложную помощь

Вызывая врача, нужно сообщить о недавней поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, если она была, о контактах с людьми, прибывшими оттуда, или о контакте с больным коронавирусом. На месте врач проведет осмотр, составит программу лечения и при необходимости назначит взятие анализа на коронавирус.

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А как быть «сложным» пациентам?

Особое внимание — пациентам с хроническими заболеваниями, признаками ОРВИ и гриппа, а также горожанам старшего поколения. Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медицинской помощи по-прежнему обеспечиваются.

А если у меня заболела собака?

В государственных ветклиниках также оказывают только неотложную помощь, поэтому перед посещением необходимо проконсультироваться по телефону с ветеринарным специалистом. Причем работают клиники по предварительной записи. Оформить ее можно через портал mos.ru в подразделе «Окружающая среда и животные» или с помощью приложения «Госуслуги Москвы». Для консультации по ветеринарным вопросам и вызова врача на дом вы можете позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

Как лечиться дома?

У значительной части пациентов с коронавирусом нет тяжелых симптомов заболевания, поэтому они могут пройти лечение на дому. Для этого разработан особый регламент. Пациент подписывает информированное согласие, обязуясь не нарушать режим самоизоляции и соблюдать предписания врачей. Все люди, проживающие с заболевшим, получают постановления главного санитарного врача Москвы. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Что делать, если я живу в одной квартире с заболевшим коронавирусом?

Заболевшему и проживающим с ним людям необходимо соблюдать санитарные нормы. Так, больной должен находиться в отдельной комнате. Если это невозможно, то родственники должны соблюдать расстояние не менее 1 м от больного. Помещения должны часто проветриваться. Для ухода за больным необходимо выбрать человека без хронических заболеваний. Нужно мыть руки после любого контакта с больным или с окружающими его предметами.

А как врач будет постоянно со мной на связи?

Врачи наблюдают за больными, которые лечатся дома, с помощью телемедицинских технологий. Используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные медики круглосуточно консультируют и оценивают состояние здоровья. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Противовирусные препараты при необходимости будут доставлять на дом бесплатно.

Я остался без работы. Что делать?

Москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, назначат компенсацию в размере 19 500 рублей в месяц. На нее также могут претендовать те, кто проходит профобучение. Оформить выплату по безработице можно онлайн. Документы нести никуда не нужно. Чтобы встать на учет, нужно к заявке приложить сканы документов: паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Что будет с проездными на транспорт?

Для горожан продлят срок действия всех неиспользованных проездных билетов после 1 мая. Это сделают только при условии, что в период самоизоляции по проездным совершили не более 6 поездок. Также продлят действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

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А если долго не отвечает телефон горячей линии?

В Москве работает единая справочная служба: +7 (495) 777-77-77. Однако для решения вопросов, связанных с коронавирусом — оформлением больничных, получения социальной помощи — необходимо звонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09. В последние дни фиксировалось огромное количество звонков на горячую линию, в связи с чем она работала с перебоями.

А как тренироваться и заниматься спортом?

Бассейны, тренажерные залы, стадионы и другие спортивные объекты сейчас закрыты. Позаниматься на тренажерах и сделать зарядку на площадке рядом с домом также нельзя, ведь коронавирус может сохраняться на поверхностях. Не растерять спортивную форму помогут домашние тренировки.