РИАМО - 3 апр. В столице за сутки провели дезинфекцию более чем 18 тысяч единиц общественного транспорта, в том числе около 7,4 тысячи единиц наземного городского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Ежедневно 2,5 тысячи сотрудников метро задействованы в дезинфекции инфраструктуры и поездов», – добавляется в сообщении.

Всего в Москве провели обработку примерно 18,6 тысячи единиц транспорта. В том числе продезинфицировали около 5,9 тысячи вагонов метро, 5354 вагона пригородных электричек, около 7,4 тысячи автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов.

Также обработку прошли 150 автомобилей Центра организации дорожного движения столичного правительства.

Противовирусная обработка затронула свыше 413 тысяч квадратных метров платформ столичного метро, 474 зеркала заднего вида на платформах. Продезинфицировано 178 конечных станций, четыре автостанции и два международных автовокзала.

В Москве до конца апреля продлили режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. На данный момент в столице зафиксировано 2475 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 168 человек.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

