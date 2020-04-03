РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 апр. В Домодедове привлекли к ответственности ООО АПК «Племзавод Ямской» за невыполнение предписания Россельхознадзора в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2019 года управление Россельхознадзора проверило исполнение выданного ранее предписания в отношении ООО АПК «Племзавод Ямской» на предмет соблюдения законодательства РФ в сфере карантина растений. В процессе проверки выявили, что предписание управления в установленный срок не выполнено: организация не провела ремонт складов для хранения зерна, не оштукатурила стены, не забетонировала выбоины в полу.

«За выявленные нарушения управлением в отношении ООО АПК «Племзавод Ямской» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела переданы в Арбитражный суд Московской области для принятия решения. Решением мирового суда ООО АПК «Племзавод Ямской» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.