РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 апр. Щелковская компания «Класс и К», ранее занимавшаяся пошивом школьной формы, приступила к выпуску многоразовых защитных масок, выпускается более 5 тысяч масок в сутки, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Действительно важно, что благодаря социально ориентированным предпринимателям мы сможем поддержать щелковские медучреждения и компании в нынешней ситуации», - сказал глава городского округа Сергей Горелов.

Первыми заказчиками уже стали Щелковская областная больница и Щелковский водоканал. Маски шьются из специального медицинского материала, соответствующего ГОСТ.

Пока компания будет осуществлять только оптовые поставки на предприятия муниципалитета. В дальнейшем планируется запуск розничной продажи.

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3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

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Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

