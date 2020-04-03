РИАМО - 3 апр. В столице временно организовали центр обработки данных людей, которые прилетают в аэропорты Московского региона из-за границы, за семь дней работы там учли анкеты 41 тысячи граждан, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В соответствии с принятыми в столице мерами по борьбе с распространением коронавируса департамент <…> организовал работу Центра обработки данных, в котором 180 сотрудников круглосуточно обрабатывают анкеты возвращающихся из-за границы граждан», - говорится в сообщении.

Анкеты со столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково и подмосковного Жуковского собирают в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС Москвы. Для безопасности сотрудников центра все анкеты кварцуют, а работников обеспечивают средствами личной гигиены и всем нужным оборудованием.

Учет прилетающих из-за рубежа людей нужен для контроля за состоянием их здоровья, а также поможет медработникам при появлении случаев заражения коронавирусной инфекцией оперативно проводить все необходимые профилактические мероприятия.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

