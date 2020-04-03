РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 апр. Волонтеры Общественной палаты и молодогвардейцы Балашихи подарили врачам станций скорой помощи 150 букетов роз в рамках региональной акции «Наше дело в помощь вам», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По инициативе Общественной палаты Подмосковья на территории региона в начале апреля стартовала акция «Наше дело в помощь вам». Старт ей дало руководство Ступинского тепличного комбината, предложившие отблагодарить розами из собственных теплиц врачей, работающих в стационарах и на участкам с больными коронавирусом. К акции присоединилась и Общественная палата Балашихи вместе с волонтерами округа.

«Мы посетили станции скорой помощи в Железнодорожном и Балашихе и подарили врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной угрозой, 150 букетов роз. Уставшие сотрудники возвращались с вызовов, а мы встречали их с цветами. Им было очень приятно, они этого совсем не ожидали», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что в волонтерские организации Балашихи вступают все больше людей, которые готовы оказать помощь нуждающимся в этот непростой период.

По словам руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексея Егорова, в Балашихе очень неравнодушные жители, и за последнее время отмечается прирост волонтеров.

«Мы помогаем доставлять продукты одиноким пенсионерам, многодетным семьям и самоизолированным жителям», - подчеркнул Егоров.

О тех, кому может быть необходима помощь, следует сообщить в управление социальной защиты населения Балашихи по телефону: 8(495)521-31-08.

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