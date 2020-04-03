РИАМО - 3 апр. Сотрудники правоохранительных органов начали проверять жителей столицы, выходящих из дома, проверки осуществляются в рамках антикоронавирусных мер, сообщает в пятницу РИА Новости.

«В частности, автомобиль корреспондента агентства остановил сотрудник ГИБДД, который, представившись, попросил рассказать о цели поездки. Показав документы, в том числе пресс-карту, журналист объяснил, что едет на работу. После этого ему было разрешено продолжить движение», – говорится в сообщении.

Режим домашней самоизоляции продлили для жителей Москвы до конца апреля. Запрещается выходить на улицу без крайней необходимости. При этом граждане могут обращаться за экстренной медицинской помощью, выходить за продуктами в ближайший магазин, покупать лекарства в ближайшей аптеке.

Ограничительные меры ввели с целью борьбы с распространением коронавируса. На данный момент в России зафиксировано 3548 случаев заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

