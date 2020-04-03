РИАМО - 3 апр. Столичные таксисты попросили мэра города Сергея Собянина организовать пункты бесплатной раздачи медицинских масок, такое письмо отправил градоначальнику профсоюз «Таксист», пишет в пятницу газета «Известия».

«В условиях пандемии коронавируса мера, обязывающая водителей такси пользоваться средствами защиты (медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, салфетками), правильная. В то же время затраты на их приобретение на фоне усилившегося дефицита полностью ложатся на водителей», - говорится в письме.

Профсоюз таксистов попросил мэра проанализировать возможность создания пунктов безвозмездной раздачи масок для водителей или продаже их по разумной стоимости, а также памяток о правильном использовании данных средств защиты.

По словам председателя профсоюза Ярослава Щербинина, таксисты тогда смогут экономить порядка 10% (200-300 рублей) своего заработка на покупку масок и дезинфицирующих средств. При этом в аптеках их практически невозможно найти.

Он подчеркнул, что сейчас при резком падении спроса на услуги такси многие таксопарки снизили стоимость суточной аренды машины, а агрегаторы оставили свои комиссии на прежнем уровне.

Но в условиях распространения коронавируса часть агрегаторов старается обеспечить водителей антисептиками и масками. Такую поддержку оказывает «Ситимобил». Сервис «Максим» планировал закупку, но не смог найти в продаже нужного количества средств защиты.

Агрегатор «Яндекс.Такси» организовал дезинфекцию автомобилей в нескольких пунктах в Москве и Екатеринбурге и отменил плату для таксистов в пунктах телемедицинского контроля, если в течение смены они почувствуют себя плохо.

Столичный Дептранс передал небольшое количество средств индивидуальной защиты в городские таксопарки. Но этого недостаточно, ведь даже небольшому такому предприятию, например, на 100 машин тысячи масок хватит всего на 2-3 дня.

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3 АПРЕЛЯ

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