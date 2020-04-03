РИАМО - 3 апр. Проект «Собиратор» запускает первый благотворительный экомарафон в режиме онлайн, он стартует 6 апреля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы проекта.

«Экомарафон создан для тех, кто хочет научиться раздельному сбору отходов, избавиться от ненужных вещей и навсегда поменять свою жизнь», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что участники экомарафона получат доступ к видеоурокам по раздельному сбору разных видов вторсырья. Можно будет узнать, какой мусор следует выбрасывать в контейнеры рядом с домом, как оградить себя от ненужных или наиболее вредных для экологии покупок. Кроме того, у участников будет возможность задать свои вопросы специалистам «Собиратора».

Все средства, собранные на благотворительном экомарафоне, пойдут на развитие проекта «Собиратор». Подать заявку на участие можно на сайте.

Ранее «Собиратор» расширил площадь экоцентра на Кавказском бульваре в Москве. Сюда москвичи приносили отходы на переработку и ненужные вещи на благотворительность. Из-за эпидемии коронавируса в настоящее время экоцентр закрыт. Кроме того, «Собиратор» отменил все ближайшие акции и лекции.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

