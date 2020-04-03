РИАМО - 3 апр. Арбитражный суд столицы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Предприятие ДВК» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В региональное УФАС России поступило обращение ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» о внесении сведений в отношении ООО «Предприятие ДВК» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку мобильной контейнерной упаковки.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Предприятие ДВК» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС России.