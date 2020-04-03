РИАМО - 3 апр. В подмосковном Домодедове полиция задержала 42-летнего рецидивиста, которого подозревают в совершении серии разбойных нападений на прохожих, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По вечерам злоумышленник нападал на одиноких прохожих в микрорайоне Центральный. Подходя к жертвам сзади, мужчина бил их по голове или душил.

«После того как потерпевшие теряли сознание, нападавший вырывал из рук их сумку и скрывался с места происшествия на велосипеде», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

С заявлениями в отделение полиции обратились три женщины и мужчина. По данным фактам возбуждены уголовные дела о грабеже и разбое.

Задержать подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения. Мужчина признался, что похищенные у прохожих деньги потратил на личные нужды. Сейчас злоумышленник находится под стражей.