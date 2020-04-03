РИАМО - 3 апр. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ начал публиковать видеоматериалы о водных обитателях на YouTube-канале и на официальных страницах в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время просмотра видеороликов можно узнать о самых необычных водных обитателях «Москвариума», рационе их питания, а также распорядке дня и особенностях их взаимоотношений с людьми. Наши ведущие специалисты также раскроют секреты тренировок морских животных, представят уникальную методику дельфинотерапии, разработанную в «Москвариуме». Совершать путешествия по разным акваториям нашей планеты, знакомиться с удивительными обитателями Мирового океана теперь можно из дома, сидя за компьютером или наблюдая за происходящим на экране любого гаджета», - сказали в пресс-службе центра.

Пользователи соцсетей смогут увидеть показательное кормление акул, мурен, пираний, скатов и различных экзотических рыб. Можно будет понаблюдать за тренировками байкальских нерп и азиатских бескоготных выдр, недавно поселившихся в «Москвариуме». Кроме того, пользователи смогут посмотреть, как тренируют косаток.

В пятницу появится видео, посвященное дельфинотерапии. Специалисты центра расскажут, как проводятся занятия и какую подготовку проходят животные. В этот же день «Москвариум» разместит видеоролики, в которых расскажут об образе жизни японских карпов и рыб-четырехглазок. 9 и 11 апреля центр разместит видеолекции о гигантском осьминоге, полосатых зубатках, пинагорах, камчатском крабе, офиурах, гребешковых патириях и других обитателях Белого и Японского морей.

Также 5 апреля можно будет посмотреть онлайн-занятия, которые посвятят иглокожим — морским донным животным. Виртуальные посетители узнают, как выглядит морской огурец, чем опасен морской еж и какими бывают морские звезды. А 7 апреля пользователям расскажут о водных жителях Амазонки.



Все видеоматериалы размещают на YouTube-канале и в социальных сетях в 12:00 несколько раз в неделю. Онлайн-программа центра «Энциклопедия Мирового океана» будет пополняться в течение ближайших месяцев, а расписание видеопоказов можно посмотреть на сайте «Москвариума».

«Москвариум» на ВДНХ открыли в августе 2015 года. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей: акулы, нерпы, скаты, черепахи, кайманы, осьминог и сотни видов рыб. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы вмещают около 25 миллионов литров воды.

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