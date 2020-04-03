РИАМО - 3 апр. Интерактивные приложения «Московской электронной школы», связанные с телефонами, позволят столичным школьникам провести время в самоизоляции с пользой и научиться, к примеру, зашифровывать свой номер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Приложение «Условный диалог-расспрос» научит школьников грамотно выстраивать телефонный разговор на английском языке. Об эволюции гаджетов ученики смогут узнать в приложении «Вчера и сегодня».
В еще одном приложении «МЭШ» ребятам предстоит вспомнить героев сказки Корнея Чуковского «Телефон» и найти их в филворде.
Приложение «Вред и польза гаджетов» расскажет, какие операции с гаджетами могут нанести вред здоровью, а какие могут оказаться полезными.
В столице из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех жителей. Занятия в московских школах отменены.
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