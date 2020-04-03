РИАМО - 3 апр. Интерактивные приложения «Московской электронной школы», связанные с телефонами, позволят столичным школьникам провести время в самоизоляции с пользой и научиться, к примеру, зашифровывать свой номер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В одном из интерактивных приложений в «МЭШ» ученики смогут почувствовать себя настоящими разведчиками, передающими информацию с помощью шифровок. Ребятам предстоит поработать с программой, написанной на языке Python», - говорится в сообщении.

Приложение «Условный диалог-расспрос» научит школьников грамотно выстраивать телефонный разговор на английском языке. Об эволюции гаджетов ученики смогут узнать в приложении «Вчера и сегодня».

В еще одном приложении «МЭШ» ребятам предстоит вспомнить героев сказки Корнея Чуковского «Телефон» и найти их в филворде.

Приложение «Вред и польза гаджетов» расскажет, какие операции с гаджетами могут нанести вред здоровью, а какие могут оказаться полезными.

В столице из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех жителей. Занятия в московских школах отменены.