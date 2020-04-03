РИАМО - 3 апр. Пожарные Москвы получили ударопрочный планшеты со специальным программным обеспечением, которые позволит получать доступ к паспортам всех зданий, улиц или парков, находящиеся в районе выезда пожарной части, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сначала планшеты использовали в тестовом режиме в работе нескольких пожарных расчетов. В программное обеспечение вносились корректировки. Сейчас портативные устройства уже поступили в пожарные части столицы. С их помощью в среднем во время одного выезда сотрудники экономят около минуты. На первый взгляд, это немного, но при пожаре на счету каждая секунда. Ведь выигранное время позволяет минимизировать ущерб и спасти человеческие жизни», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве.

На планшете отображаются адрес места происшествия, ранг-сложность пожара, а также паспорт объекта. В этом документе содержится информация о планировке или перепланировках зданий, его типе, а также схема расположения гидрантов для забора воды при пожаротушении. Таким образом, уже в пути пожарные могут подготовить план ликвидации возгорания и выбрать способ тушения огня, например, пеной или водой.

Кроме того, теперь диспетчеры и пожарные могут общаться с помощью функции быстрых ответов — это готовые короткие текстовые сообщения, которые можно отправить одним касанием. На экране планшета высвечиваются сообщения, такие как «задержка на светофоре», «задержка при ДТП» и другие. Типовые сообщения может отправлять и начальник штаба тушения пожара уже на месте происшествия. Благодаря этому диспетчер сразу принимает информацию и сообщает ее в центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве. Данная функция помогает сократить время обмена информацией, особенно при низком уровне сигнала рации или плохой слышимости.

Также на планшете в режиме реального времени обновляется информация о возгорании.

У новых планшетов с экраном диаметром восемь дюймов есть встроенная карта памяти на 16 гигабайт. Они обладают специальным ударопрочным корпусом и способны работать в любых экстремальных условиях. Также гаджеты оснащены специальными батареями повышенной емкости. У них имеются модули Wi-Fi и 3G, а также навигационные системы ГЛОНАСС и GPS.