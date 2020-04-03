РИАМО - 3 апр. Государственные ветеринарные клиники столицы в период распространения коронавируса работают по предварительной записи, на данный момент там оказывается только неотложная помощь, говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В столице из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим полной самоизоляции для всех жителей.

«В государственных ветклиниках также оказывают только неотложную помощь, поэтому перед посещением необходимо проконсультироваться по телефону с ветеринарным специалистом», - говорится в сообщении.

Клиники в данный период работают по предварительной записи, которую можно оформить через сайт мэра. Для этого следует зайти в подраздел «Окружающая среда и животные». Данная запись позволит эффективно распределить время работы врача, избежать очередей и скопления посетителей в клиниках. Также записаться можно через приложение «Госуслуги Москвы».

Чтобы проконсультироваться по ветеринарным вопросам или вызвать врача на дом, следует позвонить по телефону неотложной ветеринарной помощи: +7 (495) 612-04-25.

В процессе записи к ветеринару следует ознакомиться с графиком работы клиники. Если данное заведение закрыто, то следует обратиться в другую лечебницу.

При посещении ветклиники необходимо соблюдать не менее 1,5 метров дистанции от других людей.

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3 АПРЕЛЯ

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