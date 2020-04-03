РИАМО - 3 апр. В центр поддержки экономики Москвы обратились уже более 500 предприятий, в городе работает специальная горячая линия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Москве приняли второй пакет мер по поддержке предприятий. В числе нововведений появился механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

«Это новый инструмент, который должен обеспечить комплексную поддержку и собственникам коммерческой недвижимости, и арендаторам — по сути, мы делим с ними нагрузку по оплате аренды недвижимости ровно пополам. Правительство Москвы готово направить на эти цели более восьми миллиардов рублей в квартал. Для сравнения, это стоимость квартала аренды 1,7 миллиона квадратных метров коммерческой площади в центре столицы», - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более того, кроме разработки и расширения мер поддержки будет оцениваться эффективности их предоставления. В частности, это касается тех инструментов, которые носят заявительный характер.

В Москве продолжает работать горячая линия «Центр поддержки экономики в городе Москве». По ней предприниматели могут получить или предоставить какую-либо информацию. Для этого нужно позвонить по телефону: +7 (495) 539-59-99. Время работы — по будням с 09:00 до 18:00.

Также центр поддержки экономики Москвы запустил сайт, на котором бизнесмены могут оставить свои предложения. На основе полученных данных предпринимателей будут информировать о текущей ситуации и принятых решениях.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

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- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

