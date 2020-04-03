РИАМО – 3 апр. Зоогостиницы в Москве опустели из-за коронавируса, хозяева остаются дома со своими питомцами на самоизоляции, сильнее всего карантин ударил по гостиницам для кошек, которые опустели практически полностью, сообщили РИАМО представители гостиниц.

В Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Сейчас клиентов намного меньше. Если раньше в это время гостиница была переполнена – это примерно 140 номеров, то сегодня занято только 10. Из-за этого у нас проблемы с финансами», - сказал представитель зоогостиницы «Сэр Кот».

Об отсутствии клиентов заявили и в кошачьей гостинице «Рыжий кот», на данный момент все номера заведения пустуют.

«Сейчас все люди сидят дома и никуда не едут, животные тоже сидят дома. Клиентов естественно меньше – их нет совсем. Мы расположены в своем частном доме. Поэтому за аренду нам платить не надо. А так было бы хуже, наверно», - отметил представитель гостиницы.

В гостинице для собак «Надодог» сильного снижения количества клиентов не заметили. Однако в целях безопасности догситтеры выгуливают питомцев по сокращенной программе.

«Клиентов больше не стало, но к нам обратились люди, которые в это время оказывают помощь другим людям – врачи, волонтеры, – им некогда заниматься своими питомцами, и они отдали их нам. Сейчас у нас есть несколько собак, и все они от этих людей. С ними работаем в обычном режиме, единственное, что мы сократили выгул, раньше это была обширная территория в парке, теперь мы гуляем на ближайшей лужайке», - уточнил собеседник агентства.

В другой гостинице для собак – Petwish – также заявили о незначительном сокращении клиентов. Там заявили, что в основном собак отдают те хозяева, которые боятся нарушить режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

