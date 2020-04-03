РИАМО - 3 апр. Специальный регламент разработан в Москве для лечения пациентов, которые заражены коронавирусом, но у которых нет ярко выраженных симптомов, лечение в данном случае может проходить на дому, говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В Москве из-за распространения коронавируса введен режим полной самоизоляции для жителей. Из квартиры разрешается выходить в нескольких случаях - поход в ближайший продуктовый магазин и аптеку, разрешается выгул собаки не далее 100 метров от дома, вынос мусора и другое.

«Пациент подписывает информированное согласие, обязуясь не нарушать режим самоизоляции и соблюдать предписания врачей (во время лечения на дому - ред.)», - говорится в сообщении.

Также режим самоизоляции обязаны соблюдать в течение 14 дней все проживающие с больным. Они получат постановление главного санитарного врача столицы.

Больной должен находиться в отдельной комнате. Если это невозможно, то родственники должны соблюдать дистанцию не менее метра от больного. Также следует часто проветривать помещение. Для ухода за заболевшим следует выбрать человека без каких-либо хронических заболеваний. Необходимо мыть руки после контакта с больным и с окружающими его предметами.

Врачи наблюдают за больными, которые проходят курс лечения дома, с помощью телемедицинских технологий. В круглосуточном режиме врачи с помощью аудио- и видеосвязи консультируют больного и оценивают его состояние.

Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

В России на сегодняшний день зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом, в Москве - 2475.

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Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

