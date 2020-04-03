РИАМО - 3 апр. Большое число звонков поступило на московскую горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции, из-за чего линия работала с перебоями, говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В столице из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим полной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая в городе продлен запрет на проведение различных мероприятий, посещение общегородских территорий, а также работу кафе, салонов красоты, непродовольственных магазинов.

«В Москве работает единая справочная служба: +7 (495) 777-77-77. Однако для решения вопросов, связанных с коронавирусом — оформления больничных, получения социальной помощи, — необходимо звонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09», - говорится в сообщении.

В столице зафиксировано 2475 случаев заражения коронавирусом. От болезни вылечили 140 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что очень важно сохранить нормальное функционирование города, его экономику и доходы граждан в условиях распространения коронавируса.

«Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни», - отмечал Собянин.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

3 АПРЕЛЯ

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону

- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.

- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.



Какие ограничения для граждан действуют в Москве в нерабочие дни. Разъяснения мэрии Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.

- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.

- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.

- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.

