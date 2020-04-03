РИАМО - 3 апр. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолетов, находящихся на стоянке столичного аэропорта Шереметьево, инцидент произошел 2 апреля, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Все воздушные судна, находящиеся на территории аэропорта, закрыты, доступ к ним разрешен только техническому персоналу. Перед закрытием самолеты были осмотрены сотрудниками службы безопасности», - говорится в сообщении.

Произошедшее не повлияло на штатную работу воздушной гавани.