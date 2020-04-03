РИАМО - 3 апр. Во время самоизоляции жители столицы в случае серьезной необходимости могут поехать в другой район на своем автомобиле или такси, при себе у москвича должен быть документ, удостоверяющий личность, говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В Москве из-за распространения коронавируса введен режим полной самоизоляции для всех жителей. Из квартиры разрешается выходить в нескольких случаях - поход в ближайший продуктовый магазин и аптеку, выгул собаки не далее 100 метров от дома, вынос мусора и другое.

«В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район (на своей машине или такси - ред.). При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», - говорится в сообщении.

С собой у жителя должен быть документ, удостоверяющий личность.

Новый коронавирус начал распространяться в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев он был обнаружен у жителей большинства стран мира. В России на сегодняшний день зафиксировано 3548 случаев заражения, в Москве - 2475.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, пандемия коронавируса не закончится быстро. Он призвал всех набраться терпения и мужества. Власти будут делать все, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от этого вируса.