РИАМО - 3 апр. Во время самоизоляции жители столицы в случае серьезной необходимости могут поехать в другой район на своем автомобиле или такси, при себе у москвича должен быть документ, удостоверяющий личность, говорится в сообщении оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
В Москве из-за распространения коронавируса введен режим полной самоизоляции для всех жителей. Из квартиры разрешается выходить в нескольких случаях - поход в ближайший продуктовый магазин и аптеку, выгул собаки не далее 100 метров от дома, вынос мусора и другое.
«В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район (на своей машине или такси - ред.). При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», - говорится в сообщении.
С собой у жителя должен быть документ, удостоверяющий личность.
Новый коронавирус начал распространяться в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев он был обнаружен у жителей большинства стран мира. В России на сегодняшний день зафиксировано 3548 случаев заражения, в Москве - 2475.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, пандемия коронавируса не закончится быстро. Он призвал всех набраться терпения и мужества. Власти будут делать все, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от этого вируса.
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- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону - За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34. - Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве. - Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости. - В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости. - Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.
Текстовая трансляция
3 АПРЕЛЯ
- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса по региону
- За сутки в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса. 448 заболевших выявили в Москве, в Подмосковье - 34.
- Столичный оперштаб по предупреждению коронавируса ответил на самые популянрные вопросы москвичей о режиме самоизоляции в Москве.
- Сотрудники полиции начали проверять жителей столицы, выходящих из дома - РИА Новости.
- В оперштабе пояснили процедуру лечения коронавирусной инфекции на дому. Врачи наблюдают за больными с помощью телемедицинских технологий. С помощью аудио- и видеосвязи врачи консультируют больного и оценивают его состояние. Каждый пациент получает чек-лист самоконтроля, который потом обсуждает с врачом. В случае резкого ухудшения состояния пациенту необходимо вызвать скорую. Бесплатная доставка противовирусных препаратов будет проводиться при необходимости.
- Москвичи могут поехать на машине в другой район в период самоизоляции. С собой у гражданина должен быть документ, удостоверяющий личность.
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