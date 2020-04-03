РИАМО - 3 апр. Циклон принесет в Москву и Подмосковье тепло до плюс 10 градусов, также в пятницу в регионе ожидаются слабые дожди и порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - плюс 5-10 градусов», - говорится в сообщении.

Столбик термометра примерно на 2 градуса превысит установленное для этого периода значение температуры.

По данным синоптиков, относительная влажность воздуха в Московском регионе составляет 50%. В пятницу порывы юго-западного ветра местами могут достигать 14-19 метров в секунду.

Показатель атмосферного давления окажется на 10 единиц ниже климатической нормы и составит порядка 739 миллиметров ртутного столба.